Morto un 48enne in provincia di Napoli, l’ipotesi: folgorato da una scarica elettrica. Indagini in corso

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte appena trascorsa nella provincia di Napoli, precisamente a Sant'Anastasia: un uomo di 48 anni è morto per un arresto cardiocircolatorio, probabilmente provocato da una scarica elettrica. Sul posto, in via Castiello, sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne.

La salma dell'uomo è stata sequestrata

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant'Anastasia, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Stando a una prima ricostruzione, che dovrà trovare conferma dagli ulteriori accertamenti, il 48enne potrebbe essere stato folgorato da una scarica elettrica mentre controllava una intercapedine, verosimilmente in seguito a un guasto sulla linea elettrica.

Ad ogni modo, per fare piena luce su quanto accaduto, la salma dell'uomo è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia, esame che potrebbe fornire indicazioni utili su cause e dinamica del decesso.