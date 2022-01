Morto Raffaele Bracale, uno dei massimi esperti di lingua, cucina e cultura napoletana Bracale aveva 77 anni. Dalla cucina alla storia, passando per cultura e tradizioni, Raffaele Bracale era uno dei massimi esperti di napoletanità.

A cura di Valerio Papadia

Napoli piange oggi uno dei massimi esperti della sua cultura, della sua lingua, della sue tradizioni, culinarie e non: è morto a 77 anni Raffaele Bracale. Autore di molti testi sulla napoletanità, Raffaele Bracale, autore di numerosi libri su Napoli, era molto conosciuto in città anche per il suo blog, LelloBrak, che racchiudeva, appunto, pillole di napoletanità, tra ricette, aneddoti sulla storia e sulle tradizioni della città. L'ultima pubblicazione sul blog risale alle fine dello scorso dicembre, quando Bracale ha pubblicato il tipico menù napoletano delle festività natalizie e del Capodanno. Ad annunciare la morte di Raffaele Bracale è stato, su Facebook, suo genero, Giuseppe Vitiello, che ha pubblicato un ritratto di famiglia e ha scritto:

Oggi è una giornata dura, se ne è andato uno degli ultimi Signori di Napoli, un uomo buono, colto! Una persona schietta, sincera che quando voleva bene, voleva bene veramente. Mi ha accolto 22 anni fa nella sua famiglia e ci siamo rispettati ed amati a vicenda. Mi ha donato un sacco, mi ha fatto capire cosa significa essere Napoletani e cosa significa fare parte di una grande famiglia napoletana… mi ha regalato la cosa più preziosa che teneva… Sua Figlia! Che la terra ti sia lieve Raffaele Bracale! Ciao Lello

Quando la notizia della morte di Raffaele Bracale si è diffusa in città, molti sono stati i messaggi di cordoglio dedicati al 77enne. Anche Luciano Pignataro, famoso giornalista ed esperto di gastronomia, ha voluto ricordarlo, sottolineando come agli esordi del suo sito, Raffaele Bracale avesse pubblicato numerose ricette della tradizione gastronomica partenopea.