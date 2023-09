Morto per malore vigilantes di Ikea Salerno. L’azienda dice no ad un’ora di lutto durante i funerali Un vigilante dell’Ikea di Baronissi morto per un infarto fulminante: chiesta un’ora di lutto per partecipare ai funerali, ma è stata rifiutata. I sindacati esprimono “profonda preoccupazione per la mancanza di sensibilità dimostrata da Ikea”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un vigilante dell'Ikea di Baronissi è morto per un infarto fulminante: ma il negozio avrebbe "rifiutato" di spostare di un'ora l'orario di apertura al pubblico per permettere ai colleghi di partecipare ai funerali, motivando che non vi erano stati i tempi tecnici per avvisare il pubblico dell'apertura posticipata. La vicenda ha fatto indignare i sindacati, con le segreterie provinciali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl, congiuntamente alla Cgil provinciale e alla Cisl di Salerno che hanno diramato una dura nota stampa per segnalare la vicenda all'opinione pubblica.

Pasquale Maddaloni, 57 anni, lavora da oltre dieci anni come addetto alla vigilanza armata del punto vendita: la sua scomparsa improvvisa ha gettato nello sconforto parenti e amici. Come spiegato a Fanpage.it Marilina Cortazzi, segretaria della Cisl Salerno, era stata chiesto lo slittamento di un'ora dell'apertura del negozio di Baronissi per permettere la partecipazione ai funerali dell'uomo, ma, spiega a Fanpage.it la Cortazzi, dopo una prima apertura l'azienda si sarebbe giustificata dicendo che non vi era stato tempo sufficiente per avvertire la clientela. E così, niente ora di lutto in memoria del vigilantes.