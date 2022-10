Morto Pasquale Infante, ex consigliere comunale di Eboli: indagano i carabinieri Si indaga sulla morte di Pasquale Infante, ex consigliere comunale di Eboli, in seguito a un malore e al ricovero in ospedale. Disposto il sequestro della salma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pasquale Infante

Si indaga ad Eboli per la morte di Pasquale Infante, l'ex consigliere comunale del comune della Piana del Sele, deceduto pochi giorni fa in ospedale dopo essersi sentito male. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri per vederci chiaro sulla vicenda: i militari dell'Arma hanno aperto così un fascicolo e stanno indagando sul decesso dell'uomo, molto noto ad Eboli e volto storico della locale sezione del Partito Democratico. Il decesso era venuto lunedì scorso, all'ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli, dove Infante era ricoverato.

Il malore e il ricovero

Stando alle prime ricostruzioni, Infante era stato ricoverato una decina di giorni fa in seguito a un malore in prognosi riservata. In un primo momento pare che l'uomo fosse fuori pericolo ma, improvvisamente, le sue condizioni si sarebbero aggravate a tal punto da portarlo al decesso. Prima del ricovero, Pasquale Infante era anche risultato positivo a Covid-19, ma era poi guarito. Dopo il decesso, i suoi familiari hanno deciso di presentare una denuncia ai carabinieri per capire a modo cosa sia avvenuto: già disposto il sequestro della salma e della cartella clinica. La Procura di Salerno nelle prossime ore disporrà l'autopsia che verrà effettuata dal medico legale, che potrebbe iniziare a fare chiarezza sul decesso. Il sindaco ebolitano Mario Conte lo aveva ricordato dopo la notizia del decesso come "una figura importante della politica ebolitana, sempre in prima linea con le sue battaglie politiche. La nostra comunità perde un punto di riferimento", aveva aggiunto, "la commozione e il dispiacere supera ogni contrapposizione politica, prevale invece il rapporto di amicizia e di conoscenza sin da giovanissimi".