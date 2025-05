Morto Mario Felice Nusco, storico fondatore dell’azienda di porte e infissi

video suggerito

Morto all'età di 82 anni Mario Felice Nusco, lo storico fondatore dell'azienda Nusco spa, diventata un punto di riferimento per serrature e infissi in tutta Italia. Nato nel 1943 a San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano, aveva iniziato come apprendista falegname nella piccola realtà artigianale del nonno, nata nel 1901, dove apprenderà le "basi" del mestiere. Nel 1968 arriva la svolta: fonda il gruppo Nusco che, in pochi anni, riesce ad imporsi in tutto il Mezzogiorno, poi in Italia e anche all'estero, ed in particolare in Romania.

"Presidente e fondatore del Gruppo Nusco", si legge in una nota dell'azienda, "ha promosso una strategia improntata all’efficienza, alla qualità e alla vicinanza al cliente, valorizzando anche una forte componente familiare nella gestione aziendale. Con lui, Nusco è divenuta un punto di riferimento per l’intero comparto, grazie anche a investimenti continui in ricerca, innovazione e marketing, e a partnership con brand internazionali. Oltre che nell’industria del legno", prosegue la nota dell'azienda, "Mario Felice Nusco ha avuto un ruolo significativo anche nel settore immobiliare, promuovendo interventi edilizi di qualità che hanno lasciato un segno nei territori in cui ha operato. La sua figura è stata esempio di rigore, visione e tenacia. La comunità imprenditoriale italiana, i suoi collaboratori, i dipendenti e l’intero territorio in cui ha operato piangono oggi un uomo che ha saputo creare e diffondere valore nel tempo. Il suo lascito imprenditoriale e umano resta vivo nella solidità dell’azienda che ha fondato, oggi guidata dai figli Michele e Luigi, e nell’impronta indelebile lasciata in chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui", conclude la nota del gruppo.