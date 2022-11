Morto il vice sindaco di San Mango sul Calore: era ricoverato dopo la caduta in un dirupo ad agosto Non ce l’ha fatta il vice sindaco di San Mango sul Calore: ad agosto cadde in un dirupo per recuperare un pallone. Dopo due mesi di ricovero aveva iniziato la riabilitazione, ma le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Teodoro Sibilia, vice sindaco di San Mango sul Calore

Lutto a San Mango sul Calore, in provincia di Avellino: è morto Teodoro Sibilia, il vice sindaco di 70 anni che lo scorso agosto era finito in un dirupo per recuperare un pallone da calcio. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, e lo stesso primo cittadino Teodoro Boccuzzi ha commentato: "Ciao grande capo, sarai sempre nei nostri cuori". E in tanti stanno lasciando un ultimo messaggio in memoria del defunto vice sindaco cittadino.

Sibilia era rimasto gravemente ferito lo scorso 16 agosto, quando precipitò in un dirupo per afferrare un pallone da calcio finito fuori campo durante una partita nella quale era un semplice spettatore. Le ferite riportate nella caduta furono gravissime, e Sibilia lottò tra la vita e la morte per diverso tempo all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dopo due mesi di ricovero, era stato finalmente dimesso dall'ospedale di contrada Amoretta ad ottobre, ed aveva iniziato la riabilitazione presso una struttura ad hoc: ma nelle ultime ore, alcune complicazioni hanno portato al decesso dell'uomo.

Il figlio Massimo, dopo la notizia del decesso, ha commentato sui social: "Non doveva andare così… Non ho parole papà, "capo". Rimani sempre nei nostri cuori, ti voglio bene papà riposa in pace". Era così infatti che era conosciuto in paese: "Capo", come lo chiamavano tutti. Il Comune di San Mango sul Calore ha deciso di istituire il lutto cittadino per domani, martedì 22 novembre, giorno dei funerali che si terranno alle 10.30 nella chiesa Madre "Santa Maria degli Angeli". Bandiere a mezz'asta in città e negozi chiusi dalle 10 in segno di rispetto verso i funerali. Deciso anche un minuto di silenzio da tenere al prossimo consiglio comunale.