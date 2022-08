Cade in un dirupo per raccogliere un pallone: vicesindaco irpino lotta tra la vita e la morte In rianimazione al Moscati di Avellino il vice sindaco di San Mango sul Calore: è caduto in un dirupo mentre cercava di recuperare un pallone da calcio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Teodoro Sibilia, vice sindaco di San Mango sul Calore

Ha cercato di recuperare un pallone da calcio, ma è precipitato in un dirupo: ora è ricoverato in ospedale dove lotta tra la vita e la morte. Si tratta di Teodoro Sibilia, vice sindaco di San Mango sul Calore in provincia di Avellino: l'uomo è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Il sindaco e i cittadini sono letteralmente in preghiera perpetua nella speranza di una buona notizia che arrivi dal nosocomio di contrada Amoretta.

Stando a quanto ricostruito finora, il vice sindaco del comune irpino stava assistendo ad una partita di calcetto in città, quando ad un certo punto il pallone è finito fuori dal campo. Sibilia si è così offerto di andarlo a recuperare fuori dal campo, ma forse inciampando è caduto in un dirupo vicino e ha riportato ferite gravissime: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per le cure del caso, e il vice sindaco Sibilia è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove si trova ricoverato ormai da cinque giorni. La notizia si è ormai diffusa anche all'esterno della piccola comunità irpina: Teodoro Sibilia, 69 anni, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio di contrada Amoretta e le sue condizioni, per quanto stabili, non permettono ancora ai medici di sciogliere la prognosi. Teodoro Boccuzzi, sindaco di San Mango in Calore, ha espresso la propria vicinanza ai familiari e al collega politico, così come tutta la comunità che dal 16 agosto, giorno dell'incidente, si è stretta attorno a familiari ed amici del vice sindaco Teodoro Sibilia.