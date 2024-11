Morto il professore Paolo Cupo, lutto all’Università Federico II di Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto all'Università Federico II di Napoli per la morte del professor Paolo Cupo, ordinario al Dipartimento di Agraria dove aveva la cattedra di Economia agraria, alimentare ed Estimo rurale da oltre 20 anni. Il docente universitario è scomparso, purtroppo, nella giornata di ieri, domenica 3 novembre 2024. "La comunità federiciana è in lutto per l'improvvisa scomparsa del Professor Paolo Cupo", si legge in una nota dell'Ateneo. Il Rettore Matteo Lorito e la comunità federiciana "si stringono commossi alla famiglia, agli amici, agli allievi e ai colleghi".

Era esperto di economia agraria

Il professore Paolo Cupo ha ricoperto le cattedre di Estimo agrario, Estimo agroambientale e di Estimo forestale. Laureato alla Federico II in Scienze Agrarie, ha conseguito prima il Diploma di Specializzazione in Economia Agraria presso il Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno (Portici) poi il Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agraria presso l'Ateneo federiciano.

Una lunga carriera accademica, costellata di successi, quella del professor Cupo, molto attivo anche in ambito sportivo. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel mondo della cultura napoletana. "Nel corso della sua carriera – scrive l'Ateneo fridericiano – ha contribuito al dibattito scientifico della disciplina ponendo particolare attenzione agli aspetti metodologici e operativi del merito creditizio delle imprese agricole, dell'organizzazione del sistema agroalimentare, dell'analisi delle politiche agricole per gli investimenti in agricoltura. La sua improvvisa scomparsa lascia tutti in uno stato di profondo dolore".