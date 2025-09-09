napoli
Morto il professor Michele Scudiero, colonna del diritto costituzionale italiano

Si è spento a Napoli all’età di 89 il giurista Michele Scudiero. I funerali domani alle 12 nella Chiesa di Santa Maria della Libera al Vomero.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Lutto nel mondo accademico napoletano: Michele Scudiero, 89 anni ed insigne giurista, è morto questa mattina nella sua casa di Napoli. Ne ha dato notizia l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che in una nota lo ha definito anche "punto di riferimento per intere generazioni di giuristi, un grande costituzionalista e un grande professore. I suoi insegnamenti sul sistema delle autonomie locali, sulle fonti del diritto, sul costituzionalismo multilivello, sulla forma di governo sono fondamentali e insuperati". I funerali di Scudiero si terranno domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria della Libera, in via Belvedere 113, nel quartiere napoletano del Vomero.

Nato ad Agropoli nel 1936, aveva insegnato a Salerno e Macerata, prima di trasferirsi alla Federico II di Napoli, diventando poi anche preside della Facoltà di Giurisprudenza. Già vicepresidente del Consiglio Universitario nazionale e componente del Consiglio nazionale della Scienza e della Tecnologia, fu nominato anche Consigliere di amministrazione della Rai, mentre Agropoli gli aveva conferito la cittadinanza onoraria a inizio millennio. "La sua produzione scientifica, oltre un centinaio di lavori", ricorda l'università Federico II in una nota, "ha abbracciato tematiche riguardanti la Costituzione e lo Stato costituzionale, gli istituti della democrazia diretta, la forma di governo, le fonti normative, le garanzie della funzione giurisdizionale, il valore e i soggetti dell'autonomia locale, il processo di integrazione europea. Assai ampia è, in particolare, l'attenzione rivolta alle problematiche del regionalismo italiano». Tanti i ricordi sui social di queste ore anche da parte dei suoi ex allievi.

