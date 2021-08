Morto il professor Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale: lutto nel Napoletano Laureato in Chimica Industriale alla Federico II di Napoli, il professor Mario Malinconico lavorava al CNR, per il quale era rappresentante italiano presso l’International Science Council. Originario di Palma Campania, in lutto per la sua scomparsa. “La sua scomparsa ci addolora” ha detto il sindaco Nello Donnarumma.

A cura di Valerio Papadia

Lutto a Palma Campania, nella provincia di Napoli, per la morte del professor Mario Malinconico, scienziato, per la precisione chimico, di fama internazionale. Laureato con lode in Chimica Industriale all'Università Federico II di Napoli nel 1979, il professor Malinconico, dopo una esperienza all'estero come assistente di ricerca all'Università di Liverpool, dal 1983 lavorava al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche per il quale, dal 2019, ricopriva anche il ruolo di rappresentante italiano presso l'International Science Council. Era anche Corrispondente della Società Nazionale delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

A dare notizia ai cittadini di Palma Campania della scomparsa del professor Malinconico ci ha pensato, con un messaggio sulla sua pagina Facebook, il sindaco Nello Donnarumma: "La sua scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua memoria. Alla sua famiglia arrivino le nostre condoglianze. Che la terra gli sia Lieve. Ciao Prof".

"La sua ricerca – scrive ancora il sindaco di Palma Campania – era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per l'imballaggio e l'agricoltura". Tra i premi vinti dal professor Malinconico durante la sua carriera, nel 2013, c'è il Distinguished Award proprio per la sua ricerca sui polimeri, conferitogli dalla IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).