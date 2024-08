Morto il professor Mario Del Treppo, storico del Medioevo: lutto alla Federico II di Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio al professor Mario Del Treppo, storico del Medioevo esperto di Mediterraneo e Mezzogiorno, di grande rigore. È stato il maestro di intere generazioni di studiosi medievisti. Molti suoi allievi sono oggi autorevoli docenti universitari. Lutto all'Università Federico II di Napoli. Del Treppo era professore emerito di Storia medievale e accademico dei Lincei. Si è spento all'età di 95 anni.

Nato a Pola nel 1929, trasferitosi da Fiume a Napoli subito dopo la seconda guerra mondiale, si formò nell'Ateneo federiciano e nell'Istituto Italiano di Studi storici. Divenuto, appena laureato, assistente ordinario di Ernesto Pontieri, ha sempre insegnato alla Federico II, se si eccettuano tre anni presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Il professore Del Treppo è stato uno dei più acuti storici del Medioevo. I suoi lavori di storia economica e sociale hanno rivoluzionato le nostre conoscenze sul Mediterraneo e sul Mezzogiorno. La sua monografia su I mercanti catalani e l'espansione della corona d'Aragona nel secolo XV (1972), presto tradotta in catalano (1976), ha avuto un impatto enorme. Lo stesso può dirsi dei suoi studi su Amalfi, sulla banca, sulla storia della storiografia, sull'incastellamento.

Il cordoglio dell'Università Federico II

Partecipò con entusiasmo alla fondazione della rivista «Nord e Sud» insieme con Francesco Compagna e Giuseppe Galasso, ma indirizzò il suo impegno etico e civile soprattutto verso l'insegnamento e la ricerca, nel segno dell'innovazione metodologica e della "libertà della memoria" (così si intitola un suo celebre saggio) rispetto a qualsiasi condizionamento interiore ed esteriore nello studio del passato. È stato un maestro non solo per i suoi allievi diretti, ma per molti studiosi italiani e stranieri. La comunità federiciana si raccoglie commossa intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi tutti.