Morto pizzaiolo di Gino Sorbillo, lutto al centro di Napoli. “Aveva 22 anni e l’anima piena di sogni”

Lutto al centro storico di Napoli per la morte di Genny, giovane e talentuoso pizzaiolo, deceduto a 22 anni, dopo essere stato ricoverato all'Ospedale del Mare dove era in cura. Grande dolore nella pizzeria di Gino Sorbillo, che ha voluto ricordare il suo collaboratore con un post su Facebook. Tutta la comunità di piazza San Gaetano e dei Decumani è scossa per quanto accaduto. Il quartiere San Lorenzo di Napoli si è stretto nel lutto attorno alla famiglia del pizzaiolo scomparso, nel rispetto del dolore dei suoi familiari. Genny aveva collaborato, come detto, con varie pizzerie, tra le quali anche quella di Gino Sorbillo.

Gino Sorbillo: "Era in figlio del quartiere. Siamo distrutti"

"Era un ragazzo del entro storico, molto volenteroso – lo ricorda il maestro chef Gino Sorbillo a Fanpage.it – sognava di diventare un pizzaiolo. Ma già lo era. Ha lavorato con me parecchio tempo. Ha inseguito anche il sogno americano. Un mese e mezzo fa era stato in America per fare una esperienza di lavoro, dopo aver lavorato in varie pizzerie a Napoli, da me in via Toledo e anche a Roma. Poi, purtroppo, ha scoperto un brutto male ed è dovuto tornare a Napoli per le cure. Purtroppo, nonostante la sua grande battaglia, non ce l'ha fatta. Tanti ragazzi dei Tribunali hanno questo sogno, come lui, di imparare il mestiere e di andare all'estero. Sono molto dispiaciuto per l'accaduto. Aveva solo 22 anni, era all'inizio della sua carriera. Era un figlio del quartiere, che ora è affranto dal dolore".

Lutto al centro storico di Napoli per la morte del pizzaiolo di Sorbillo

Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore da amici, conoscenti e persone comuni che apprezzavano il lavoro di pizzaiolo di Genny. "Ci avevo sperato fino all’ultimo – si legge in uno dei messaggi – Hai lottato con coraggio, sempre con il sorriso, anche quando la vita è stata dura con te. Eri un lavoratore instancabile, un pizzaiolo con le mani d’oro e l’anima piena di sogni.Una settimana fa, in ospedale, mi hai detto: Mo’ che esco da qua dentro, agg’ fa na bella pizza. Quel giorno, purtroppo, non è arrivato. Oggi quella pizza la porti nel cuore di chi ti ha voluto bene, perché il tuo ricordo è impastato d’amore, di fatica e di passione. Ciao fratè, ci mancherai davvero tanto".

Mentre il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) commenta: "Napoli in lutto per la morte di Genny. Il giovane e talentuoso pizzaiolo è deceduto nella giornata di ieri in ospedale. Le cause non sono note. L’intera comunità di Piazza San Gaetano, nel quartiere San Lorenzo, si stringe intorno alla famiglia. Genny aveva lavorato anche per Gino Sorbillo, che ha pubblicato un post per ricordarlo".