Morto il bimbo di 12 anni investito mentre andava in bici il 2 giugno, lutto a Caserta Il drammatico incidente stradale a San Nicola la Strada. Il Comune di Caserta: “Dolore immenso”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

È morto il bambino di 12 anni che era stato investito da un'auto mentre andava in bici il 2 giugno scorso. L'incidente stradale era avvenuto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Il piccolo era ricoverato all'ospedale di Caserta da venerdì scorso e lottava per la vita. Purtroppo, non ce l'ha fatta. In lutto il Comune di Caserta e tutta la provincia, dove la tragedia per la scomparsa prematura del bambino sta suscitando grande dolore e commozione e ha scosso tutta la comunità. Tantissime persone si erano riunite in preghiera in questi giorni per la salvezza del bambino.

Il Comune di Caserta: "Dolore immenso"

A dare la notizia della morte è stato il Comune di Caserta, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook ufficiale:

Il drammatico incidente di qualche giorno fa a San Nicola La Strada è finito in tragedia. Il piccolo che era a bordo di una bicicletta purtroppo non ce l'ha fatta. È un dolore immenso per tutta la comunità casertana. Abbiamo pregato affinché il ragazzo riuscisse a vincere la sua battaglia e a tornare a casa dai suoi cari. È una tragedia. Ai genitori e a tutta la famiglia va l’abbraccio del Sindaco Carlo Marino, dell’Amministrazione e dell’intera Città di Caserta.

L'incidente il 2 giugno

L'incidente è avvenuto a San Nicola la Strada, venerdì scorso. Il bimbo era in sella alla sua bici quando sarebbe stato investito da un'auto guidata da un 19enne originario del luogo in prossimità di un incrocio. Il bambino, nell'impatto violento, avrebbe riportato ferite al capo. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Municipale di San Nicola la Strada, guidata dal comandante Alberto Negro, che sta conducendo i dovuti accertamenti, sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, per ricostruire con esattezza la dinamica.