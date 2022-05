Morto Giorgio Vitali ex direttore sportivo di Ferlaino, voleva portare Paolo Rossi al Napoli L’ex direttore sportivo azzurro si è spento all’età di 83 anni. Alla fine degli anni ’70 provò a portare “Pablito” Rossi al Napoli, ma senza riuscirci.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Giorgio Vitali, ex direttore sportivo di diverse squadre, tra le quali anche il Napoli di Corrado Ferlaino, dal 1977 al 1980, prima, quindi, dell'arrivo di Maradona. Vitali portò comunque nel club azzurro molti grandi giocatori, tra questi Castellini, Pellegrini e Damiani e provò anche a reclutare Paolo Rossi, che sarebbe stato poi campione ai Mondiali in Spagna dell'82, ma senza riuscirci. Vitali si è spento all'età di 83 anni. Ne avrebbe compiuti 84 il prossimo 19 giugno. Ha dedicato la sua vita al mondo del calcio e allo sport, prima come calciatore, poi come ds di grandi squadre, come Monza, Atalanta, Cesena, Genoa, Parma, Napoli e Torino. Nel corso della sua lunga carriera è stato anche osservatore del Milan.

L'aneddoto su Paolo Rossi al Napoli

Al Monza Vitali ha collaborato fin dalla ripartenza dalla Serie D. Al Napoli di Ferlaino Vitali arrivò assieme all'allenatore Gianni Di Marzio, scomparso il 22 gennaio scorso. Seguito in panchina da Luis Vinicio e Angelo Sormani. Con lui alla direzione sportiva il Napoli riuscì a conquistare due qualificazioni europee e una finale di Coppa Italia. Vitali qualche anno fa raccontò di aver provato a portare al Napoli Paolo Rossi, soprannominato "Pablito", dopo essersi distinto nei Mondiali in Argentina nel '78. Di lui, Vitali disse che era "il massimo del centravanti, moderno, spigliato, intuitivo". Ferlaino firmò il contratto con il club, secondo il racconto di Vitali, e mancava solo la firma del giocatore per concludere l'affare, visto che il consenso anche degli atleti era diventato da poco obbligatorio. Ma quella seconda firma non arrivò mai.