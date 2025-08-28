Morto Gianluca Ariemma, attore e regista: aveva 32 anni. Lutto a Caserta

Gianluca Ariemma, attore e regista teatrale, si è spento prematuramente: aveva 32 anni. I funerali dell’artista si svolgeranno oggi a Caserta.

Lutto nel mondo del teatro e dell'arte in Campania: è morto a 32 anni Gianluca Ariemma, attore e regista teatrale originario di Caserta. Proprio nella città campana, oggi, giovedì 28 agosto, si svolgeranno i funerali dell'artista: le esequie di Gianluca Ariemma saranno celebrate alle 15.30 nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes in via Kennedy. A Caserta, il 32enne aveva frequentato il Liceo Manzoni, per poi spostarsi all'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa per assecondare la sua vocazione e dare il via alla sua carriera di attore e regista teatrale, grazie alle quale, in questi anni, ha collezionato tante esperienze, sia in Italia che all'estero, ricevendo anche alcuni riconoscimenti.

Il cordoglio per la morte di Gianluca Ariemma

La prematura scomparsa di Gianluca Ariemma, come detto, ha gettato nello sconforto il mondo dell'arte e della cultura in Campania: sono stati tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social nelle ultime ore. Molto toccante il messaggio di Adele Vairo, dirigente scolastica del Liceo Manzoni di Caserta, che Ariemma aveva frequentato:

Ex alunno mai veramente ex. Mai una sua visita casertana non lo ha visto venire per un abbraccio. Mai. Lo vedo nel nostro atrio e nel mio ufficio. Gli occhi profondi. L' animo inquieto. La profonda sensibilità. L'uomo che sostituisce il fanciullo. La sua passione per il teatro sconfinata che trapelava da ogni parola. Lo abbiamo seguito. Anche ora. Dolore ingiusto e incomprensibile. Una costante e silenziosa lama nel cuore. Mi restano i pensieri. Alla tua famiglia, alla tua mamma restituisco la certezza affettuosa e solidale di una anima bella sul serio. Di cui essere fiera memoria nella insopportabile vicenda umana, costituendone, forse , sostegno e riparo. Sono certa che ora Gianluca riposi sereno come merita. Limpido e nobile. Mite e buono. Mi mancherà tanto. Aspetterò la mia porta che si apra e lui li. Rimarrà con me, con noi, sempre. Ciao Gianluca

Anche l'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa, dove come detto Gianluca Ariemma ha compiuto i suoi studi artistici, ha voluto ricordarlo con un messaggio:

