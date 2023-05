Morto don Angelo Berselli, storico parroco anticamorra di Quartieri Spagnoli e Forcella Morto a 69 anni don Angelo Berselli, parroco di Quartieri Spagnoli e Forcella, da sempre in prima linea contro la camorra. I funerali domani al Rione Alto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Morto don Angelo Berselli, parroco della chiesa di San Giorgio Maggiore a Forcella e già dei Quartieri Spagnoli, noto per il suo impegno in favore dei giovani e da sempre in prima linea contro la camorra. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in pochissimo tempo in tutto il centro storico, dove era molto conosciuto. I funerali di don Angelo si terranno domani, mercoledì 10 maggio, alle 16.30 nella chiesa delle Suore Betlemite in via Bernardo Cavallino 53 al Rione Alto. Aveva 69 anni, e la sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa.

"Non ho parole", il commento di don Doriano Vincenzo De Luca, parroco della Parrocchia Immacolata di Capodichino, che sui social ha dato l'annuncio della morte di don Angelo, "oggi sorella morte ci visita per la seconda volta. È salito alla Casa del Padre don Angelo Berselli, parroco per circa 15 anni a Sant’Anna di Palazzo ai Quartieri Spagnoli, e poi a Forcella. Sempre in prima linea a favori dei ragazzi e dei giovani, si è speso senza riserve per l’annuncio del Vangelo, centro ogni forma di sopraffazione criminale", ha aggiunto ancora don Doriano. Ma sono in tanti in queste ore a ricordare la figura di don Angelo.