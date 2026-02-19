Morto Ciro Formica a 51 anni, consigliere di Miano: lutto alla VII Municipalità di Napoli

Il consigliere municipale Ciro Formica

Lutto nella VII Municipalità di Napoli per la morte del consigliere Pd Ciro Formica, 51 anni, deceduto questa notte a seguito di un improvviso malore. Formica, originario del quartiere di Miano e molto conosciuto nell'area nord di Napoli, era consigliere municipale dal 2011 ed era stato rieletto per 3 consiliature consecutive. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera comunità politica e civica. "Ciro Formica se n’è andato troppo presto – scrive il consigliere comunale Pasquale Esposito, che con Formica ha condiviso l'impegno civico nel parlamentino – Il suo sorriso, nei momenti leggeri e in quelli difficili. Oggi ti ricordo così, amico mio, con gratitudine e con quell’affetto che non conosce distanza. Perché chi è stato vero, resta. Sempre".

"Un infarto – scrive Francesco Minervino – ha colpito il caro Ciro Formica, figlio del quartiere di Miano, impegnato in politica nel servizio nel consiglio della Municipalità 7, in questi anni della trasformazione politica e di partecipazione sociale. Lo ricordiamo per il suo impegno, in particolare per il quartiere di Miano, a cui era profondamente legato. Una notizia improvvisa che ci lascia dolore, ma nella fede sappiamo che adesso è nel viaggio nell'abbraccio di Dio. Ricordando come devoti di San Gaetano Thiene quanto diceva "la nostra patria è il Cielo! Riposa in pace caro Ciro".

"Un’ultima chiacchierata, una quindicina di giorni fa, sulla situazione del parcheggio San Francesco – scrive Luca Saulino – uno dei tanti temi che Ciro Formica conosceva a fondo perché conosceva davvero il suo territorio. Miano era per lui non solo un luogo da rappresentare, ma una realtà da ascoltare ogni giorno, strada per strada, problema per problema. Nel suo impegno istituzionale ha sempre mostrato attenzione concreta, disponibilità all’ascolto e rispetto per i cittadini, senza mai perdere il contatto con la vita quotidiana del quartiere. A Miano resta il segno del suo impegno e della sua passione civile. Riposa in pace, Ciro".