Morto Bruno Rubino, addio al giornalista e scrittore napoletano: il saluto dell’Ordine della Campania

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio a Bruno Rubino, giornalista, saggista e scrittore napoletano, morto a 85 anni nella sua casa di Roma. Grande conoscitore della città di Napoli, era stato cronista prima al quotidiano "Roma", per poi passare a "Il Mattino". Quindi, il passaggio in Rai, alla sede di Napoli, dove ha lavorato per circa 15 anni, fino alla metà degli anni '90. Sua l'inconfondibile voce del GR Radio della Campania della mattina. I funerali si terranno domani, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 10,00, presso la Basilica di San Pancrazio, a Roma, dove si era trasferito negli ultimi anni. Bruno Rubino lascia la moglie Rosa e i due figli Paolo e Claudio, anche loro giornalisti.

Il cordoglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, anche dal mondo istituzionale, per la grave perdita. Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ed il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Campania, in una nota, hanno voluto rendere omaggio a Rubino, esprimendo "il cordoglio ai familiari". Nel corso della sua lunga carriera, Rubino è stato un professionista molto stimato e apprezzato. Considerato una professionalità eclettica, la sua attività ha spaziato in molteplici campi. Grande la sua passione per la scrittura e la narrativa. Ha infatti pubblicato anche libri di poesie, saggi e romanzi. Un'attività proseguita ininterrottamente per decenni e ricca di successi. La sua scomparsa, come sottolineato dall'Ordine dei Giornalisti della Campania, è una grave perdita per il mondo del giornalismo napoletano.