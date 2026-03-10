Morte del piccolo Domenico dopo trapianto al Monaldi, ad aprile l’analisi sui due cuori. Si farà a Bari

Mamma Patrizia Mercolino ai funerali del figlio

Proseguono tra Napoli e Bolzano gli accertamenti sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito. I carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione stanno continuando ad ascoltare personale sanitario coinvolto nelle diverse fasi dell’intervento e della gestione dell’organo destinato al trapianto.

I militari stanno raccogliendo testimonianze all'interno della struttura napoletana, mentre quelli del nucleo di Trento stanno svolgendo analoghe attività a Bolzano, dove era stato eseguito l'espianto del cuore poi trasferito nel capoluogo campano. Nell'inchiesta della Procura di Napoli risultano indagati per omicidio colposo sette medici dell'ospedale partenopeo, tra cui i componenti dell’equipe che ha effettuato l'espianto a Bolzano e quella che a Napoli ha eseguito il trapianto. La storia è tristemente nota: l'organo espiantato sarebbe arrivato danneggiato a causa delle basse temperature generate dall'improprio uso del ghiaccio secco durante il trasporto, utilizzato al posto del ghiaccio tradizionale. L'episodio è al centro delle verifiche tecniche disposte dalla magistratura.

Un passaggio rilevante dell’incidente probatorio è previsto per il prossimo 28 aprile all’istituto di medicina legale di Bari. In quella sede i periti nominati dal tribunale e i consulenti delle parti prenderanno parte agli accertamenti sul cuore del bambino e su quello espiantato a Bolzano, entrambi posti sotto sequestro. L’incidente probatorio dovrebbe concludersi l'11 settembre, ma i tempi potrebbero subire variazioni in base ai contributi dei consulenti di parte.

Ci sono anche due indagini amministrative. Una della Regione Campania, disposta dal governatore Roberto Fico e una del ministero della Salute. Sul caso è intervenuto proprio oggi il ministro Orazio Schillaci, spiegando che sono in corso verifiche da parte degli ispettori del ministero. «Ci sono inchieste in corso, ci sono gli ispettori del ministero che stanno redigendo i verbali delle ispezioni, quindi aspettiamo di avere i risultati», ha dichiarato a Napoli a margine di un incontro sulla digitalizzazione in sanità. Sui tempi di eventuali decisioni ha aggiunto: «Non so i tempi quali possano essere, credo i tempi fisiologici». Il Consiglio Regionale della Campania ieri ha disposto per mercoledì 8 aprile dalle ore 11, in seduta straordinaria monotematica l'informativa della Giunta regionale in merito al decesso del minore.

Guido Oppido

Intanto, 186 genitori di bambini cardiopatici hanno diffuso una nota in cui esprimono solidarietà al cardiochirurgo Guido Oppido, indagato dopo la vicenda. I firmatari spiegano che tra loro vi sono anche genitori che hanno perso figli affetti da patologie cardiache e invitano a non ignorare le difficoltà affrontate dalle famiglie e dal personale sanitario che opera in questo ambito. Nel documento i genitori sottolineano le ansie e le attese legate alla cura dei neonati cardiopatici e ribadiscono di condividere il dolore della famiglia del piccolo Domenico, spiegando di aver voluto esprimere riconoscenza verso i medici del reparto per il lavoro svolto negli anni.