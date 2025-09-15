napoli
Morte Cristina Pagliarulo, il referto dell’autopsia spiega perché il ritardo nell’operazione è stato fatale

Il referto mostrato in tv a “Fuori dal coro”. Per la vicenda avvenuta nell’ospedale Ruggi di Salerno sono indagati sette fra medici e paramedici.
A cura di Redazione Napoli
Cristina Pagliarulo
È sconcertante il contenuto nel referto dell’autopsia – mostrato in esclusiva a "Fuori dal Coro", su Retequattro – di Cristina Pagliarulo, 41 anni, morta al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dopo quaranta ore in attesa. Sul caso sono indagati sette fra medici e paramedici. E ora i risultati dell'autopsia, di cui ieri nel talk show di cronaca è mostrato in esclusiva il testo, testimonierebbero la cattiva condotta degli operatori sanitari. Questi ultimi ovviamente presenteranno una loro difesa e sarà un giudice ad assegnare eventuali colpe.

Questa la sequenza: Cristina Pagliarulo ha fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno alle 3.05 del 3 marzo 2025. Dieci ore più tardi, le è stata fatta una Tac. Ma, nonostante gli esiti fossero chiarissimi, nessun medico pare aver capito che fosse in corso un'ischemia intestinale. Cristina piangeva e chiedeva aiuto, dice la madre. Lamentava dolori. Alle 17.30 del 4 marzo, la donna è stata portata in sala operatoria. Troppo tardi, stando a quanto stabilito dall’esame autoptico.

Il documento mostrato in tv
Il documento mostrato in tv

«Se la paziente fosse stata operata entro sei ore dall’insorgenza dei sintomi, si sarebbe evitata l’ischemia intestinale e di conseguenza la diffusa necrosi» che, il 6 marzo, ha portato al decesso di Cristina Pagliarulo. Questo è quanto si legge nel referto dell’autopsia, mostrato in tv. E, ancora, «Il ritardo nel trattamento chirurgico è stato tale da superare il margine di errore accettabile, configurando una condanna chiaramente colposa […] Il nesso causale tra il mancato intervento e il decesso è scientificamente fondato».

Qualche giorno fa Giovanna, madre di Cristina, ha pubblicamente contestato il presidente della Regione uscente Vincenzo De Luca, durante una sua visita proprio al Ruggi. Il politico si è mostrato molto infastidito e ha dribblato la donna, non fornendole né risposte né conforto.

Giovanna, madre di Cristina Pagliarulo, contesta De Luca
