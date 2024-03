Muore a 29anni incinta di 7 mesi, morto anche il bimbo nato col cesareo: tragedia a Napoli La corsa in ospedale, ma mamma e bimbo non ce la fanno. La donna era in arresto cardiaco. Soccorsa dal 118, è deceduta col piccolo all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Muore a 29 anni con in grembo un bimbo di 7 mesi. Anche il piccolo non ce la fa e si spegne poco dopo anche lui, dopo essere nato con un parto cesareo d'urgenza praticato dai medici dell'ospedale. Una storia straziante che ha sconvolto Napoli. Una tragedia che ha colpito una famiglia della zona orientale della città, avvenuta il 22 febbraio scorso. Tutto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è cominciato con un malore avvenuto di mattina.

La donna incinta si è sentita male, ha accusato delle convulsioni. Sul posto è arrivata subito l'ambulanza del 118 con il medico a bordo. Resosi conto della gravità della situazione, il personale sanitario la trasporta urgentemente al Pronto Soccorso, praticandole contemporaneamente le manovre di rianimazione. Il decesso purtroppo poco dopo all'Ospedale del Mare, che ha espresso cordoglio per quanto accaduto.

La corsa in ospedale, ma mamma e bimbo non ce la fanno

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Poggioreale su segnalazione della Direzione Sanitaria dell'ospedale. I corpi della donna e del bimbo sono stati sequestrati, su disposizione del magistrato della Procura, per l'esame autoptico. Un dramma che si è consumato in una manciata di minuti.

Alle 8,33, come ricostruito nel report dell'Asl Napoli 1, la telefonata al 118: la donna incinta ha le convulsioni. In tre minuti viene assegnato l'intervento alla postazione del 118 del San Giovanni Bosco. L'ambulanza arriva a casa alle 8,45 con il medico a bordo. La donna è in arresto cardiaco. Le vengono effettuate le prime manovre di rianimazione.

Alle 9,03 la partenza da casa per la corsa disperata al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare. Le manovre di rianimazione proseguono anche a bordo dell'ambulanza. Arrivata al Pronto Soccorso alle 9,10, la donna va in arresto cardiaco. Le vengono fatte nuove manovre salvavita. Viene portata in barella nella sala operatoria e qui le viene praticato un parto cesareo urgente. Ma non c'è più nulla da fare. Muore e poco dopo si verifica il decesso anche del feto.