Morta in carcere Raffaella D’Alterio, ex boss della camorra a Qualiano

Raffaella D’Alterio, detta “A’ Miciona”, ritenuta ex reggente del clan Pianese-D’Alterio, stava scontando una condanna al regime di 41 bis: è morta in ospedale a L’Aquila, dove era ricoverata da tempo.

Raffaella D’Alterio durante l’arresto

È morta nelle scorse ore Raffaella D'Alterio, conosciuta negli ambienti della camorra come "A' miciona" e ritenuta ex reggente del clan Pianese-D'Alterio di Qualiano, nell'hinterland a Nord di Napoli. Raffaella D'Alterio è morta all'ospedale de L'Aquila, dove era detenuta da tempo in regime di 41-bis e dove era ricoverata a causa di una grave malattia. Nei mesi scorsi, la famiglia chiedeva che potesse tornare a casa, proprio a causa delle sue condizioni di salute, ma le richieste di scarcerazione erano sempre state rigettate.

Raffaella D'Alterio era stata arrestata nel 2012

L'ex boss del clan Pianese-D'Alterio stava scontando una condanna al carcere duro per gli omicidi di Antonio Sarappa e di Carmine Starace, uccisi entrambi nel 2008, secondo gli inquirenti proprio su mandato della donna. E così, Raffaella D'Alterio era stata arrestata il 26 giugno del 2012 nel corso di un blitz dei carabinieri che aveva portato all'arresto di altri 65 affiliati del clan di Qualiano e al sequestro di numerosi beni. Secondo gli inquirenti, però, Rosa D'Alterio era la reggente dell'organizzazione e ne guidava gli affari da quando, sei anni prima, nel 2006, il marito, il boss Nicola Pianese, era morto in un agguato.