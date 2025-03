Morta Gabriella Cundari, fu assessore regionale in Campania e docente alla Federico II e L’Orientale

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è spenta questa mattina Gabriella Cundari, ex docente di Politica dell'ambiente all’Università degli studi di Napoli Federico II, e di Geografia sociale e culturale e Geografia umana presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, nonché assessore regionale in Campania dal 2005 al 2010, durante il secondo mandato di Antonio Bassolino. Proprio l'ex sindaco di Napoli dal 1993 al 2000, già Presidente della Campania (2000-2010) e Ministro del Lavoro nel governo D'Alema, ha diffuso la notizia del decesso di Cundari.

"Grande è il mio dolore per la scomparsa di Gabriella Cundari", ha scritto Antonio Bassolino, "è stata mia assessore in Regione dal 2005 al 2010 con importanti deleghe all’urbanistica, alla politica territoriale, all’edilizia pubblica ed abitativa. Era anche ed innanzitutto una bellissima persona. Un bacio, cara Gabriella, e riposa in pace", ha concluso Bassolino.

"Con Gabriella Cundari ho condiviso tante battaglie a difesa del territorio della Regione Campania", ha ricordato invece Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "Nel suo ruolo di consigliere regionale prima, e di assessore all’Urbanistica nella Giunta Bassolino in seguito, ha sempre dimostrato una straordinaria capacità politica e amministrativa al servizio della collettività oltre ad avere doti umane fuori dal comune. Straordinario anche il suo impegno universitario come docente di Politica dell'ambiente all’Università degli studi di Napoli Federico II, e di Geografia sociale e culturale e Geografia umana presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale. Dopo Fulco Pratesi ci lascia un’altra esponente ecologista e ambientalista che ha fatto tanto per la Campania. Ci mancherà".