Morta a 35 anni dopo aver atteso l’ambulanza per 50 minuti a Napoli, chiesta l’archiviazione Chiesta l’archiviazione per la vicenda della 35enne deceduta all’Arenella; l’inchiesta mirava ad appurare eventuali responsabilità nel ritardo dei soccorsi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Procede verso l'archiviazione la vicenda della 35enne napoletana morta nel quartiere napoletano dell'Arenella dopo aver atteso l'arrivo dell'ambulanza per 50 minuti. Il marito della donna aveva sporto denuncia, nell'inchiesta successiva erano stati indagati gli operatori dell'ambulanza e quelli della sala operativa del 118 coinvolti nell'intervento. Lo scorso 18 settembre, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il pm incaricato, dopo aver esaminato la relazione tecnico-legale sul decesso, ha presentato al gip la richiesta di archiviazione; potrà essere presentata opposizione per 20 giorni a partire da quella data.

La storia risale al 1 dicembre del 2021. M. C. D., appena rincasata, aveva accusato dei problemi respiratori. Il marito aveva chiamato il 118, che aveva classificato l'intervento come codice verde. Dopo 26 minuti l'uomo aveva nuovamente telefonato per sollecitare l'invio dell'ambulanza, spiegando che la moglie era peggiorata e non era più cosciente. L'intervento a quel punto sarebbe stato classificato come rosso, ma il mezzo sarebbe stato inviato soltanto 8 minuti dopo.

Verso l'abitazione sarebbero partite due ambulanze, prima quella della postazione Crispi e poi quella del Vomero (che avrebbe segnalato la disponibilità dopo un iniziale diniego). Il mezzo di soccorso aveva però raggiunto l'appartamento dopo altri 15 minuti, quindi 49 in totale dopo la prima richiesta di intervento.

Le indagini erano state affidate ai carabinieri, che a maggio 2022 avevano acquisito le registrazioni della centrale operativa con l'obiettivo di ricostruire quello che era accaduto tra le prime due chiamate e tra la seconda e l'invio dell'ambulanza, per capire se il ritardo di 8 minuti fosse imputabile all'operatore e appurare l'efficienza del sistema che segnala la disponibilità dei mezzi di soccorso.