Morta a 21 anni in un incidente sull’Autostrada A1: tre indagati per la morte di Snezhanka Goranova

A cura di Valerio Papadia

La Procura di Napoli Nord ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per la morte di Snezhanka Goranova, la ragazza di 21 anni deceduta lo scorso 10 gennaio in un incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Caserta Sud: si tratta degli automobilisti coinvolti nel tragico impatto. Si tratta di un atto dovuto per consentire agli indagati di nominare i periti di parte nel corso dell'autopsia sul corpo della 21enne, che si dovrebbe svolgere oggi o domani.

Snezhanka Goranova, morta in un tamponamento a catena in autostrada

Originaria della Bulgaria, Snezhanka Goranova era da tanti anni in Campania: aveva vissuto dapprima a Capaccio e poi a Scafati, nella provincia di Salerno; appassionata d'arte, la 21enne era una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. La notte del 10 gennaio scorso, la ragazza stava viaggiando insieme al fidanzato sull'Autostrada A1 quando la loro Peugeot è stata improvvisamente tamponata da una Mercedes: l'auto dei due giovani si è girata nel senso opposto e, a quel punto, è stata tamponata anche da una Renault, sopraggiunta nel frattempo. Snezhanka è stata sbalzata fuori dall'abitacolo: per lei non c'è stato nulla da fare.

I conducenti delle altre due vetture hanno riportato soltanto ferite lievi e sono stati medicati sul posto, mentre il fidanzato della 21enne ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale.

Il cordoglio per la morte di Snezhanka Goranova

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia della tragica morte di Snezhanka Goranova si è diffusa, soprattutto nelle comunità del Salernitano in cui era conosciuta. Il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno, dove la 21enne si era diplomata, sui social ha diffuso una sua foto e ha scritto: "È un giorno di lutto e di profondo cordoglio per l'intera comunità scolastica del Liceo Artistico Sabatini-Menna, a causa della prematura, tragica scomparsa di Snezhanka Goranova, una studentessa della 5^A, che si è diplomata nel 2023. Ciao Snezhanka, che la terra ti sia lieve".