Morgan Freeman a passeggio negli Scavi di Pompei: lo scatto diventa virale Morgan Freeman, il popolare attore statunitense, a spasso per gli Scavi di Pompei durante le riprese di “Hunting Atlantis”. Lo scatto diventa virale: “Passeggiando per la città, ho trovato difficile ignorare la bestia che distrusse la città che incombeva su di me”, ha detto riferendosi al Vesuvio alle sue spalle.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Morgan Freeman a passeggio per gli scavi di Pompei: l'immagine, condivisa dall'attore originario di Memphis, ha fatto subito il giro della Rete dopo che lui stesso l'ha ricondivisa sui propri canali social. Quanto basta per ricevere i complimenti dei tantissimi estimatori del popolare attore statunitense, apprezzatissimo anche in Italia e riconosciuto a livello internazionale come una delle stelle indiscusse di Hollywood.

"Passeggiando per Pompei, ho trovato difficile ignorare la bestia che distrusse la città che incombeva su di me", ha scritto l'attore statunitense in inglese, "Poi ho scoperto che il Vesuvio ha un cugino ancora più potente in Sicilia. Quando l'Etna eruttò intorno al 5.500 avanti Cristo, potrebbe aver spazzato via un'altra famosa città antica". Il riferimento è ad Atlantide, ed alla puntata di "Hunting Atlantis" ("A caccia di Atlantide" che sarà dedicata proprio a questa ipotesi e che andrà in onda questa sera su Discovery e al quale prende parte proprio il popolarissimo attore statunitense, che ha vinto in carriera decine di premi tra cui un Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per il film "Million Dollar Baby" e due Golden Globe.

L'attore non è nuovo del resto a visitare, anche e soprattutto per piacere personale, i siti archeologici più noti al mondo: pochi giorni fa aveva pubblicato alcune foto durante una visita a Çatalhöyük, città dell'odierna Turchia e ritenuta essere la più antica città del mondo con i suoi quasi novemila anni di storia. Anche in quel caso, spiegò Freeman, vi era un possibile collegamento con il mito di Atlantide, affrontato in un'altra puntata del suo programma televisivo.