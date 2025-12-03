Morena Giangrande, gamba amputata dopo essere stata investita a Napoli: condannato a 3 anni il pirata della strada

Morena Giangrande

È stato condannato a tre anni di reclusione l'uomo alla guida dell'auto che, nel giugno del 2024, investì lo scooter sul quale si trovava Morena Giangrande, ragazza partenopea all'epoca 16enne che, proprio a causa di quell'incidente, ha perso una gamba. Durante l'udienza che si è tenuta ieri, martedì 2 dicembre, il pm aveva chiesto proprio tre anni per il pirata della strada: la sentenza ha confermato la richiesta del pubblico ministero, comminando anche la revoca della patente per l'uomo.

Il pirata della strada era fuggito dopo aver investito Morena Giangrande

L'incidente in cui la 16enne è rimasta gravemente ferita, arrivando a subire l'amputazione di una gamba, si è verificato nella notte tra il 7 e l'8 giugno in via Pietro Castellino, all'Arenella, quartiere collinare di Napoli. La ragazza stava viaggiando su uno scooter, guidato da un amico, un ragazzo di 17 anni: il mezzo a due ruote, improvvisamente, venne investito da un'auto a folle velocità, intenta a sorpassare un'altra vettura. Dopo il violento impatto, l'uomo alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente si era dato alla fuga ed era stato rintracciato soltanto in seguito, in provincia, dagli agenti della Polizia Locale di Napoli.

Morena Giangrande e il 17enne alla guida dello scooter, invece, erano stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale. In particolare, Morena era stata ricoverata al Cardarelli in gravi condizioni, in prognosi riservata. A causa delle ferite riportate nell'incidente, la ragazza ha dovuto subire non soltanto l'amputazione della gamba, ma circa 30 interventi chirurgici in totale.