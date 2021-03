Monumenti deturpati da scritte e graffiti: dossier Napoli, l’elenco dei siti danneggiati

Sono almeno 42 i monumenti storici a Napoli vandalizzati con graffiti e scritte o con affissioni di manifesti abusivi da ripulire. Dal basamento del campanile di Santa Chiara a quello della chiesa della Pietrasanta, alle rampe di Castel Capuano. E, ancora, tante statue e sculture, come il monumento in piazza Bellini, gettonatissima dai giovani della movida, alle fontane storiche. Le statue del Lungomare, dalla Rotonda Diaz a quella di Umberto I di via Nazario Sauro, a quelle della Villa Comunale. Il dossier del Comune.