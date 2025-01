video suggerito

Monsignor Vincenzo Della Corte compie 103 anni, è il prete più anziano dell’Arcidiocesi di Napoli Monsignor Vincenzo Della Corte ha compiuto 103 anni e celebra ancora la messa. L’omaggio del sindaco di Ercolano: gli ha donato una targa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Fb Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano

Ha compiuto 103 anni Monsignor Vincenzo Della Corte, è il sacerdote più anziano dell'Arcidiocesi di Napoli, retta dal Cardinale Don Mimmo Battaglia. Alla sua veneranda età, don Enzo celebra ancora la messa. A festeggiare il compleanno ci ha pensato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto – città alle pendici del Vesuvio, in cui risiede ed officia il prelato – che ha fatto visita al prete centenario. Il primo cittadino ha donato a don Enzo anche una targa della città, "come simbolo di affetto e riconoscenza" da parte di tutta l'amministrazione comunale e della città "per il suo esempio di vita".

La festa con il sindaco di Ercolano

Don Vincenzo Della Corte è nato, infatti, nel lontano 1922. L'Italia, a quel tempo, era ancora una monarchia. Regnava Vittorio Emanuele III. Il presidente del consiglio era Ivanoe Bonomi, che di lì a poco avrebbe lasciato le redini a Luigi Facta. Nella sua lunga carriera ecclesiastica, don Enzo ha attraversato i drammi delle due guerre mondiali, della guerra fredda, della caduta del Muro di Berlino.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha poi voluto ricordare il compleanno di don Vincenzo Della Corte con un post su Facebook, il 19 gennaio scorso:

La curiosità e la forza dello spirito non conoscono età. Questa mattina ho incontrato Monsignor Vincenzo Della Corte, un uomo di 103 anni che rappresenta un esempio straordinario di vitalità intellettuale. La sua curiosità e il suo sguardo sempre rivolto alla conoscenza ci insegnano tanto. A nome della nostra comunità, gli ho donato una targa come simbolo di affetto e riconoscenza per il suo esempio di vita. Grazie, Monsignor Della Corte, per ricordarci quanto sia preziosa la bellezza della mente e dello spirito.