Vietato l'utilizzo dei monopattini, sia tradizionali che elettrici, sul lungomare di Pozzuoli, città nell'area flegrea, in provincia di Napoli: lo ha deciso, con apposita ordinanza, il sindaco Vincenzo Figliolia. L'ordinanza stabilisce "il divieto permanente di circolazione sulla passeggiata pedonale del lungomare Pertini per i velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o elettrici o a pedalata assistita, i monopattini anche se elettrici ovvero i cosiddetti skateboards". L'amministrazione comunale di Pozzuoli fa sapere che, comunque "potranno comunque essere introdotti sulla passeggiata purché portati a mano, mentre quelli condotti dai minori di 6 anni (giocattoli) potranno essere utilizzati purché sotto il controllo dei genitori". Il provvedimento è stato introdotto "a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in seguito alle ripetute segnalazioni con le quali diversi cittadini hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale".

A Bacoli e Giugliano vietati i fuochi d'artificio

I sindaci di due comuni vicini, Giugliano e Bacoli, hanno invece vietato i fuochi d'artificio. Nicola Pirozzi, primo cittadino di Giugliano, ha vietato l'esplosione di fuochi d'artificio e botti rumorosi, su tutto il territorio, a partire dalle ore 23 e fino alle ore 8 del giorno successivo. A Bacoli, il sindaco Josi Gerardo della Ragione ha invece vietato botti e fuochi d'artificio per tutelare l'incolumità degli animali domestici, spaventati dalle esplosioni provocate dal materiale pirotecnico.