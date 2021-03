Limiti di velocità più bassi, divieto assoluto di sosta selvaggia e controlli a raffica. Sono i temi al centro del nuovo regolamento per i monopattini elettrici a Napoli, allo studio del Comune. “Stiamo lavorando ad un aggiornamento delle norme per questo importante mezzo di mobilità sostenibile – anticipa a Fanpage.it l’assessore alla Viabilità Marco Gaudini – Abbiamo già convocato il tavolo per la smart mobility il 16 marzo. Del resto il tema dei monopattini è al centro anche del dibattito nazionale e ieri è stato oggetto di una riunione dell’Anci, l’associazione dei Comuni, dove si è discussa una regolamentazione dei monopattini sia privati che in sharing”. Sulla vicenda interviene anche il presidente della commissione comunale Mobilità, Nino Simeone: “È urgente adottare un nuovo regolamento. Ieri un altro incidente con ragazzi sui monopattini in via Luca Giordano al Vomero”.

Per il momento, quindi, è bene precisare, le nuove norme sono ancora allo studio di Palazzo San Giacomo ed eventuali correttivi saranno apportati solo dopo il confronto con tutti i servizi interessati, nonché con i gestori partner dell’amministrazione. A Napoli, dallo scorso settembre, sono attivi due operatori che consentono di noleggiare i monopattini elettrici comodamente da App: le società Helbiz e Reby, che coprono buona parte dei quartieri della città, dal Lungomare, al centro storico, al Vomero.

Al Comune convocato il tavolo sulla mobilità

“Abbiamo chiesto ai soggetti gestori dello sharing – spiega l’assessore Marco Gaudini – tutti i dati relativi sia all’utilizzo dei monopattini che ad eventuali incidenti o criticità. Inoltre, è stato convocato per il 16 marzo, su mia sollecitazione, il tavolo già predisposto per il monitoraggio dell’uso dei monopattini elettrici a 7 mesi dalla loro introduzione, al quale parteciperanno i servizi comunali di settore e la Polizia Locale. Bisogna mettere in campo delle regole per migliorare il servizio sharing e cercare di mettere nelle condizioni i cittadini di scegliere un utilizzo diverso della mobilità, andando verso quella dolce e smart, come i monopattini, evitando al contempo che l’utilizzo improprio del mezzo possa creare criticità”.

Stop sosta selvaggia

“Le questioni che saranno affrontate sono tre – spiega Gaudini – Ci sono criticità riscontrate sul parcheggio dei monopattini, spesso lasciati in posizioni che creano intralcio alla circolazione di pedoni o veicoli. Si tratta di un servizio di free floating che non prevede stalli dedicati, a differenza del bike sharing, ma si deve andare verso una direzione che regolamenti meglio la cosa. Cercheremo con gli operatori di trovare soluzioni per una migliore organizzazione. Vanno poi tutelate alcune aree di particolare pregio della città”.

Limiti di velocità e monopattini truccati

Secondo punto sarà il limite di velocità. “La velocità massima va abbassata in alcune aree – riprende Gaudini – Se ne discute anche a livello nazionale. All’incontro Anci si è parlato della possibilità di proporre al Ministero dei Trasporti e agli altri enti preposti alla sicurezza stradale, di portare il limite massimo di velocità da 25 a 20 chilometri orari”. Altro tema riguarda i monopattini truccati per alterare il limite massimo di velocità. Si tratta di monopattini privati, non di quelli in sharing gestiti dagli operatori. “Mentre i monopattini in sharing sono controllati e controllabili – prosegue Gaudini – essendo geolocalizzabili e avendo un limite di velocità predefinito, che in alcune aree si abbassa e si può abbassare ulteriormente, quelli che destano particolare criticità sono i monopattini privati che non sono controllati e controllabili, per i quali si registrano incidenti. Chi farà i controlli? La polizia municipale che fa già i controlli anche sulle scooter elettriche se sono a norma”.

Incidente in via Luca Giordano

“La circolazione dei monopattini elettrici (servizio di sharing) in città – scrive in una nota il presidente della commissione Mobilità Nino Simeone – ed in particolar modo nelle ZTL ed aree pedonali, sta generando grandi preoccupazioni alla cittadinanza. Proprio ieri in Via Luca Giordano – zona pedonale – intorno alle ore 19,30, due monopattini elettrici ognuno dei quali con due minori a bordo, sfrecciando a gran velocità e facendo lo slalom tra passanti, panchine e marciapiedi hanno generato il panico, prima che due di loro finissero la corsa cadendo pericolosamente per terra e sembrerebbe, con conseguenze anche serie per uno dei due”.

“Questo – conclude – è soltanto uno dei tanti episodi che mi vengono segnalati ed occorre necessariamente regolamentare meglio il noleggio di questi mezzi. Occorre agire subito prima che accada l’irreparabile. Ricordo che la DGC n. 137 dell’8 maggio 2020 con la quale venivano approvati gli indirizzi per la sperimentazione di servizi di mobilità in sharing con dispositivi di micro mobilità elettrica, prevedeva l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio, nonché l’approvazione di un apposito regolamento comunale, che ad oggi non mi sembra sia stato ancora predisposto”.