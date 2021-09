Monitoraggio Iss Covid, la Campania resta zona bianca anche la prossima settimana La Campania resterà nelle condizioni in cui è dal 21 giugno, ovvero zona bianca Covid. Domani il consueto monitoraggio settimanale di Istituto superiore di Sanità. In regione siamo al 4% di occupazione dei posti di terapia intensiva negli ospedali della Campania che gestiscono casi Covid e al 10% dell’area medica di degenza. Ma c’è preoccupazione per i focolai come quello di Giugliano nel campo rom.

Per far scattare la zona gialla occorre superare il 10% di occupazione dei posti in terapia intensiva e il 15% di quelli in area medica, condizione che fortunatamente qui non c'è e difficilmente si verificherà anche per la prossima settimana (13 settembre). La zona gialla comporterebbe per la Campania maggiori restrizioni per la ristorazione: in zona bianca non ci sono limiti di persone sedute allo stesso tavolo all'aperto, mentre al chiuso il tetto è di 6; in zona gialla torna il limite dei non conviventi al tavolo, che possono essere massimo quattro sia dentro che fuori.

In Campania, infatti, già vige per ordinanza regionale, l'obbligo di indossare la mascherina anche in strada. Obbligo che tuttavia è disatteso dal 90% – a voler esser buoni – di coloro che camminano per la città di Napoli. C'è grossa preoccupazione per i focolai che potrebbero svilupparsi e dilagare in assenza di misure di contenimento basilari come la mascherina: un esempio su tutti il caso del campo Rom di Giugliano dove De Luca ha ordinato una sorta di zona rossa.