Molotov contro la casa del coordinatore di Fratelli d’Italia a Villa Literno (Caserta) Una molotov lanciata contro la casa di Salvatore Riccardi, ex consigliere comunale di Villa Literno (Caserta) e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I segni della molotov sui muri dell’abitazione di Salvatore Riccardi.

Una molotov è stata lanciata contro l'abitazione di Salvatore Riccardi, ex consigliere comunale di Villa Literno e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. Lo ha raccontato lo stesso Riccardi, spiegando anche che in quel momento si era allontanato da casa per una commissione ma che al contempo all'interno si trovavano la moglie e il figlio che stavano dormendo. L'incendio causato dalla molotov non si è propagato fortunatamente all'intero stabile, ma la paura è stata tanta.

Il sindaco: "Gesto che non rimarrà impunito"

Valerio Di Fraia, sindaco di Villa Literno, ha subito puntato il dito contro il gesto, spiegando che non resterà impunito e che atti del genere "non troveranno mai spazio nella nostra comunità":

Esprimo la mia piena solidarietà al Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia, nonché mio caro amico, Salvatore Riccardi, vittime di quello che sembra un attacco intimidatorio ai danni della loro abitazione. Un gesto criminale vergognoso che, sono certo, non rimarrà impunito. Atti del genere non troveranno mai spazio nella nostra comunità. Attendiamo fiduciosi le indagini delle autorità giudiziarie. A lui, sua moglie e suo figlio, un grande abbraccio da parte mia e dell’intera comunità liternese.

Il Questore della Camera: "Si faccia subito luce"

Anche Edmondo Cirielli, Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, è intervenuto con una nota ufficiale sulla vicenda, chiedendo che venga fatta subito luce sulla vicenda: