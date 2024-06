video suggerito

Molesta una ragazza, picchiato dagli amici: denunciati 48enne e tre giovanissimi Quattro denunciati per l'episodio avvenuto a Falciano del Massico (Caserta) il 1 giugno; l'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale, i tre di aggressione.

A cura di Nico Falco

Un 48enne denunciato per violenza sessuale, tre giovanissimi tra i 17 e i 19 anni che dovranno rispondere di aggressione: sono le evoluzioni, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, di quello che è accaduto a Falciano del Massico, in provincia di Caserta, dove un uomo è stato picchiato dopo aver toccato la gamba a una ragazza che passava davanti a lui; l'episodio è nelle scorse ore divenuto virale anche sui social, in seguito alla diffusione del video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un bar, che hanno ripreso l'intera scena.

Falciano del Massico, molesta una ragazza, picchiato dagli amici

Le immagini risalgono al tardo pomeriggio del 1 giugno, il luogo è il corso Oriente. Lì, davanti a un bar, era seduto il quarantottenne, che al passaggio della ragazza ha allungato il braccio e le ha toccato la gamba scoperta. Nel video si vede la giovane che si ferma, evidentemente chiedendo spiegazioni, e poco dopo l'uomo discute con un ragazzo e improvvisamente lo colpisce al volto; a quel punto interviene un altro giovane, che colpisce il 48enne, facendolo cadere, e subito dopo intervengono altri giovani e lo prendono a calci e pugni.

Quattro denunciati per violenza sessuale e aggressione

Il 48enne è andato con mezzi propri al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di sette giorni; nella stessa struttura si è recato anche uno dei giovani, anche lui medicato per lesioni di poco conto. Nell'immediatezza non sono state allertate le forze dell'ordine, le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dalla ragazza presso la stazione dei carabinieri di Falciano del Massico; una volta individuato il bar, i militari hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e nel giro di poche ore sono risaliti all'identità dei quattro coinvolti, che sono stati tutti denunciati a piede libero.