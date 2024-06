Molesta una ragazzina mentre cammina per strada, uomo massacrato dal branco: il video finisce sul web È accaduto a Falciano del Massico, nella provincia di Caserta. All’esterno di un bar, come mostrano le telecamere di sorveglianza, un uomo ha molestato una ragazzina, toccandole la gamba mentre passeggiava; l’uomo è stato poi massacrato di botte da un gruppo di ragazzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Violenza su violenza quella che arriva da Falciano del Massico, piccola cittadina nella provincia di Caserta, dove un uomo ha molestato una ragazzina che passeggiava per strada e poi è stato brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi, presumibilmente amici di lei. L'intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere esterne al bar davanti al quale è avvenuta la doppia violenza, mentre il video è stato poi pubblicato sui social.

Le immagini mostrano l'uomo, in compagnia di alcuni amici, seduto all'esterno del bar. Quando un gruppo di ragazzine, camminando sul marciapiede, passa davanti a lui, l'uomo allunga una mano e tocca la gamba, scoperta, di una delle giovani, che chiede immediatamente spiegazioni, evidentemente spaventata dall'accaduto. Il video prosegue e mostra l'uomo in questione discutere con un ragazzo, tenendolo a braccetto: all'improvviso i due si allontanano e l'uomo colpisce il ragazzo in volto; nel frattempo, un altro ragazzo difende l'amico e colpisce l'uomo da dietro, mandandolo al tappeto. Mentre l'uomo è a terra, almeno tre ragazzi lo colpiscono con pugni e calci, fino a quando non vengono allontanati e l'uomo aiutato a rialzarsi.

Il video delle violenze a Falciano è stato ripreso anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine e ha commentato: "Aspettiamo conferme per poterci esprimere con sicurezza, ma oggi la violenza è purtroppo sempre più l'unico mezzo di comunicazione in certe situazioni. Bisognerà soprattutto anche chiarire la questione della molestia che sarebbe un fatto gravissimo".