Miss Sud 2022, vince Sabrina Cantore: festa grande a Roccadaspide per la rassegna Sabrina Cantore vince Miss Sud 2022. Nel concorso, la cui finalissima si è tenuta a Roccadaspide, nel Salernitano, premiate anche Francesca Chiara Merolla, 15enne di Poggiomarino, e Roberta Anton, 17enne di Roccadaspide.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da sinistra verso destra: Francesca Chiara Merolla (Miss Sud Cinema & Tv), Roberta Anton (Miss Ragazza in Jeans), Simona Caiati (Miss Sud Moda) e Sabrina Cantore (Miss Sud 2022)

Sabrina Cantore vince Miss Sud 2022: a Roccadaspide, in provincia di Salerno, la rassegna ormai giunta alla tredicesima edizione ha raccolto il plauso di spettatori e organizzatori. La giovane, vent'anni appena, è alta un metro e ottanta e arriva da Martina Franca, in provincia di Taranto, sebbene studi al Politecnico di Milano. "Credete sempre in voi stessi", le parole che la neo eletta Miss Sud 2022, che sogna di fare l'imprenditrice, ha pronunciato dopo la proclamazione.

Ma c'è stato spazio anche per trionfi campani: Francesca Chiara Merolla, 15 anni, arriva da Poggiomarino (in provincia di Napoli) e si è aggiudicata la fascia di Miss Sud Cinema & Tv; nella sezione dedicata alle teenager, invece, (ovvero nella fascia tra 13 e 17 anni) trionfa Roberta Anton, 17enne di Roccadaspide il cui sogno è quello di diventare una showgirl. Completa la quaterna di reginette di bellezza premiate a fine serata Simona Caiati, 17 anni di Bari, eletta Miss Sud Moda.

Il successo più bello è stato quello dell'organizzazione: Piazza XX Settembre "sembra Piazza di Spagna", ha spiegato Sofia Bruscoli, ex concorrente di Ballando con le stelle e conduttrice Rai, per l'occasione giurata d'eccezione. Presente, seppur in remoto, anche Giucas Casella. Tra gli ospiti d'onore invece anche Roberto Farnesi, attore noto soprattutto per "Il Paradiso delle Signore", dove interpreta Umberto Guarnieri. Il consordo nazionale realizzato con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Roccadaspide e dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, è stato organizzato dall'Agenzia Free Music Artistic Management di Luigi Stabile.