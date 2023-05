Miracolo di San Gennaro, il piano traffico di Napoli per sabato 6 maggio 2023 Piano traffico in vista del miracolo di maggio di San Gennaro a Napoli: il Comune ha reso note le strade chiuse e i divieti per sabato 6 maggio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Grande attesa a Napoli per il miracolo di San Gennaro di maggio, che quest'anno cade sabato 6 (si tratta dell'unico appuntamento senza una data fissa, che coincide sempre con il sabato antecedente la prima domenica di maggio). Tutto pronto per la grande processione in onore del Santo Patrono, che quest'anno sfilerà tra le strade di una Napoli tutta azzurra per la festa scudetto.

Il Comune di Napoli ha anche istituito, in concomitanza con l'evento, un dispositivo di traffico per la giornata del 6 maggio, che comprende:

il divieto di transito veicolare dalle ore 13,00 fino a cessate esigenze nel tratto di strada compreso tra Piazzetta Filangieri e via Donnaregina

il Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli autorizzati, dalle ore 7,00 fino a cessate esigenze, su ambo i lati della carreggiata del tratto di strada compreso tra via Tribunali e via Donnaregina

Quello di maggio è il "primo" dei tre miracoli di San Gennaro nel corso dell'anno solare (gli altri due appuntamenti, a data fissa, sono il 19 settembre che a Napoli è festività rossa, ed il 16 dicembre, giorno del miracolo laico). Quello di maggio, che come detto cade nel sabato antecedente la prima domenica di maggio, ricorda la traslazione delle Reliquie del Santo dal cimitero nell'Agro Marciano dove si trovavano (oggi corrispondente al quartiere di Fuorigrotta), alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate per questa ragione di San Gennaro. La processione di maggio è detta anche "processione degli infrascati", per la consuetudine del clero partecipante di proteggersi dal sole coprendosi il capo con corone di fiori: in memoria di questi, vi è la corona in argento che sovrasta il tronetto sul quale viene posta la teca con il sangue del Santo, che al centro contiene anche un enorme smeraldo, dono della città, e di provenienza centroamericana.