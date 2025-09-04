“Mio marito mi ha accoltellato e l’ho ucciso”, omicidio nella notte nel cuore di Napoli

Il marito l'avrebbe aggredita con un coltello, lei sarebbe riuscita a scappare e, per difendersi, lo avrebbe accoltellato, uccidendolo. È quello che ha raccontato una 59enne napoletana, che in piena notte ha chiamato il 113 per segnalare l'omicidio. Telefonata proveniente dal quartiere Pendino, via Sant'Arcangelo a Baiano, dove immediatamente si sono dirette le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e del commissariato Decumani.

Sul posto, il cadavere di Ciro Rapuano, napoletano, 59 anni. L'omicidio è avvenuto all'interno dell'abitazione dove risiede la coppia. Dinamica che resta naturalmente da ricostruire, e la versione della donna è al vaglio, ma, stando al primo esame, l'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate. E i fendenti non gli hanno lasciato scampo: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La moglie, rimasta anche lei ferita a coltellate, è stata portata all'ospedale dei Pellegrini in codice rosso dove è stata ricoverata; la sua posizione è attualmente al vaglio.