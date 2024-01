Minorenne sul treno Eav con passamontagna e taglierino, controllore chiede biglietto e lui scappa Un 17enne è stato denunciato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), rintracciato dai carabinieri: era scappato da un treno Eav, dove era salito armato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Era salito su un treno col volto coperto da un passamontagna e con un taglierino tra le mani ma, quando il capotreno gli si è avvicinato e gli ha chiesto il biglietto, è sceso di corsa dal convoglio ed è fuggito. Il tentativo, però, si è rivelato inutile: il giovane, un egiziano di 17 anni, è stato rintracciato successivamente dai carabinieri e denunciato, dai controlli è emerso che era in affidamento presso una comunità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

È successo nella tarda mattinata di ieri, 13 gennaio, nel comune del Casertano. Il ragazzo è stato intercettato nella stazione ferroviaria intorno alle 12.30, mentre era a bordo del treno EAV 7865, che copre la tratta Napoli-Piedimonte Matese. Un passeggero lo aveva notato col volto travisato e con l'arma in mano e aveva avvisato il personale di bordo. Erano quindi partite le ricerche a bordo e il 17enne è stato trovato in uno dei vagoni. Il capotreno gli ha chiesto di mostrare il titolo di viaggio e lui, ancora armato, si è precipitato fuori dal vagone ed è scappato a piedi.

Nel frattempo erano partite le ricerche dei carabinieri, che erano stati avvertiti e ai quali il personale Eav aveva fornito una dettagliata descrizione del 17enne e degli abiti che indossava. Il giovane è stato rintracciato poco dopo in via Napoli e perquisito; è stato trovato in possesso del passamontagna, che aveva infilato nel borsello, e del taglierino, che aveva invece nascosto nella scarpa sinistra. Dovrà rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere.