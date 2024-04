video suggerito

Minorenne incinta dopo lo stupro di gruppo, ricercato internazionale arrestato a Caserta La Polizia ha arrestato un 30enne per una violenza sessuale avvenuta nel 2010 in Moldavia; l'uomo è stato bloccato in un bar di Castel Volturno (Caserta).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne moldavo, senza fissa dimora, ricercato internazionale: deve scontare una condanna a 5 anni di reclusione per uno stupro di gruppo commesso 14 anni fa ai danni di una minorenne che per quegli abusi era rimasta incinta. L'uomo si era trasferito in Italia, gli agenti lo hanno scovato a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa dell'estradizione in Moldavia, dove sconterà la pena.

I fatti di cui è accusato risalgono al 2010 ed è avvenuto in Moldavia. Secondo gli inquirenti il 30enne, che all'epoca aveva 16 anni, si sarebbe reso responsabile della violenza sessuale insieme ad altre due persone. Era stato processato ma, quando era arrivata la condanna, si era dileguato: dopo la sentenza si era infatti reso irreperibile per sfuggire al carcere e le indagini avevano portato a ritenere che avesse lasciato la nazione e che avesse trovato rifugio all'estero.

Le autorità moldave avevano quindi emesso un mandato di cattura internazionale. Le sue tracce hanno portato fino alla cittadina del Casertano. Gli investigatori della Squadra Mobile sono arrivati a lui a seguito di attività investigativa, basata sullo scambio di informazioni nel circuito internazionale, su verifiche e riscontri in banche dati; una volta circoscritta l'area dove presumibilmente l'uomo si spostava, sono partiti i sopralluoghi e i servizi di appostamento. Alla fine, le manette, scattate in un bar.