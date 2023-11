Minorenne accoltellato a Pozzuoli, quando arriva il 118 è scomparso: ricerche negli ospedali Un 17enne sarebbe stato ferito nella serata del 18 novembre a Pozzuoli (Napoli) ma si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. Indagini affidate alla Polizia Municipale.

A cura di Nico Falco

Resta tutto da chiarire l'episodio che, nella serata di ieri, 18 novembre, avrebbe visto coinvolto un giovane a Pozzuoli, in provincia di Napoli: sarebbe stato accoltellato all'addome in Piazza a Mare ma, quando l'ambulanza è arrivata sul posto, di lui non c'era traccia. Sono state effettuate le ricerche nei Pronto Soccorso, ma per il momento con esito negativo.

La richiesta di soccorso è arrivata ai centralini del 118 intorno alle 23, la segnalazione parlava di un 17enne ferito con un'arma da taglio durante un litigio tra giovani. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Pozzuoli e, in supporto, una volante del commissariato locale della Polizia di Stato. Il ragazzo, però, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non era presente e nessuno dei presenti è stato in grado di fornire indicazioni su dove fosse andato e come. Secondo le testimonianze la vittima sarebbe un giovanissimo nero residente nella zona, sarebbe stato ferito alla pancia.

L'aggressione sarebbe avvenuta una manciata di minuti prima dell'arrivo dell'ambulanza. Dopo la segnalazione le forze dell'ordine hanno avviato i controlli negli ospedali, per verificare se tra gli accessi ci fosse qualcuno che potesse corrispondere alle descrizioni, ma non ci sono stati riscontri. È possibile che il ragazzo sia stato prelevato da amici o familiari e che, una volta constatato che le ferita era lieve, sia stato portato a casa e medicato.