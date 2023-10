Minore prende a schiaffi un 75enne per rapinarlo, poi aggredisce anche i carabinieri Prima ha tentato di rapinare un 75enne del cellulare prendendolo a schiaffi, poi ha preso a calci, morsi, pugni e perfino testate i carabinieri intervenuti: arrestato un minore originario della Sierra Leone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha preso a schiaffi un 75enne per rapinarlo del cellulare, ma è stato sorpreso dai carabinieri che hanno provato subito a bloccarlo: ma non pago ha iniziato a colpire pure loro a calci, pugni, morti e testate. Alla fine, dopo l'intervento di una seconda pattuglia, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un minorenne, arrestato e portato in un centro di accoglienza minori a Napoli. Pesanti per lui le accuse: dovrà rispondere infatti di lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata rapina.

Tutto è accaduto a Santa Maria a Vico, in via San Marco Trotti, in pieno centro cittadino. Qui il ragazzino, originario della Sierra Leone, ha seguito a piede un 75enne del posto che si trovava in strada, avvicinandolo e tentando di strappargli il cellulare dalle mani. Non riuscendoci, però, ha iniziato a colpire l'anziano al volto, con violenti schiaffi. In quel momento però è passata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Santa Maria a Vico, che ha assistito al tutto ed è intervenuta. Ma il giovane, invece di arrendersi, ha iniziato a prendere a calci, pugni, morsi e perfino testate i militari dell'Arma. A quel punto si è reso necessario chiamare una seconda pattuglia da San Felice a Cancello per bloccare il giovane, in evidente stato di agitazione. Dopo l'identificazione, il minore è stato dichiarato in arresto e portato ai Colli Aminei di Napoli, all'interno di un centro di prima accoglienza per minore dove resterà in attesa di rispondere all'autorità giudiziaria. Per lui infatti è scattata la denuncia per lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata rapina, quella in seguito alla quale si è generato il tutto.