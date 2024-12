video suggerito

Minacciarono di farsi saltare in aria durante gli sgomberi al Parco Verde di Caivano: 10 persone nei guai Il questore di Napoli ha emesso provvedimenti di avviso orale nei confronti di 10 persone, protagoniste di azioni di dissenso e proteste lo scorso 1° dicembre, durante gli sgomberi degli occupanti abusivi al Parco Verde di Caivano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le famiglie sfrattate sfilano nel Parco Verde di Caivano

Arrivano provvedimenti di avviso orale, emessi dal questore di Napoli, nei confronti di 10 persone, protagoniste di azioni di protesta e dissenso lo scorso 1° dicembre durante gli sgomberi degli occupanti abusivi dalle case del Parco Verde di Caivano, nel Napoletano; per 8 dei 10 soggetti il provvedimento è aggravato.

Nella fattispecie, durante le azioni di protesta, i 10 destinatari del provvedimento, dopo aver messo in piedi cortei e presidi non autorizzati, si sono recati sul tetto di una delle palazzine del Parco Verde e, maneggiando una bombola di gas, hanno minacciato azioni e gesti insani, documentando tutto con dirette sui social.

Come detto, per 8 dei 10 soggetti, il provvedimento è aggravato, in quanto i destinatari sono gravati da condanne, anche definitive, in materia di stupefacenti. Nello specifico: 2 per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti mentre 4 per la “vendita al dettaglio” di sostanze stupefacenti; altri 2 per resistenza a Pubblico Ufficiale, simulazione di reato, furto, usura e invasione/occupazione di terreni o edifici. Gli avvisi aggravati contengono, inoltre, le prescrizioni del divieto di detenere apparati di comunicazione ricetrasmittenti, strumenti di protezione balistica, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi e sostanze infiammabili. La violazione delle prescrizioni di aggravamento è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con una multa fino a 5mila euro.