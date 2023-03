Minaccia l’ex compagna con un coltello per costringerla a fare sesso: 57enne arrestato La vicenda arriva da Torre del Greco, nella provincia di Napoli: il 57enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni, mentre la donna è rimasta lievemente ferita.

A cura di Valerio Papadia

Era andata via di casa, mettendo fine, almeno ufficiosamente, alla loro relazione, viste le continue violenze che era costretta a subire: ma quando la donna ha bussato nuovamente all'abitazione che condivideva con l'ex compagno a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, non si aspettava di certo che lui l'aggredisse e volesse costringerla a fare sesso con lui.

La donna, 55 anni, si è recata nell'abitazione che divideva con il compagno, un uomo di 57 anni (già noto alle forze dell'ordine, ndr), per recuperare alcuni effetti personali che aveva lasciato lì. Una volta in casa, l'uomo ha tentato l'ennesimo approccio: le ha puntato contro un coltello, l'ha minacciata di morte e ha tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale.

La donna è stata ferita al polso

La 55enne ha però reagito, urlando a squarciagola e cercando di divincolarsi: nella colluttazione, la donna è rimasta ferita a un polso. I genitori della malcapitata, sapendo che doveva incontrare l'ex e non vedendola rincasare, hanno deciso di allertare le forze dell'ordine: nell'abitazione dei due ex conviventi sono così arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco. Per il 57enne è scattato l'arresto per maltrattamenti e lesioni: l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al magistrato.