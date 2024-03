Minaccia la moglie un coltello davanti al figlio piccolo, poi aggredisce i poliziotti: 52enne arrestato a Napoli L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella serata di ieri, martedì 26 marzo: gli agenti sono riusciti a fermarlo soltanto dopo una colluttazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un uomo di 52 anni è stato arrestato, nella serata di ieri, martedì 26 marzo, dalla Polizia di Stato: dopo aver maltrattato e minacciato la moglie, l'uomo ha aggredito i poliziotti intervenuti sul posto. La vicenda a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Gli agenti del locale commissariato e quelli dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dietro segnalazione della Centrale Operativa, per una lite in famiglia.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che, alla loro vista, ha cominciato a inveire: gli agenti sono riusciti a bloccarlo soltanto dopo una colluttazione. In quel momento, poi, si è avvicinata una donna, che ha raccontato agli operatori di essere stata minacciata con un coltello dal 52enne, suo marito, anche alla presenza del loro figlio piccolo.

Pertanto, l'uomo – che ha precedenti di polizia – è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale; per il 52enne è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per porto di armi e oggetti atti ad offendere.