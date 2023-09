Minaccia il fratello per soldi con un’ascia e un bastone, poi lancia pietre ai poliziotti Un 61enne ha minacciato il fratello per soldi con un’ascia e un bastone, poi ha provato a scappare dai poliziotti lanciando loro pietre e rovesciando cassonetti.

Ha prima preteso che il fratello gli desse dei soldi, minacciandolo brandendo addirittura un'ascia e un bastone. Poi, raggiunto dai poliziotti, ha tentato prima di bucare loro le ruote della volante per poi scappare lanciando loro pietre e cercando di rovesciare anche i cassonetti, per cercare di rallentarli. Tutto inutile perché alla fine per lui sono scattate comunque le manette: si tratta di un 61enne di Nola, con precedenti di polizia, arrestato per tentata estorsione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

La vicenda è accaduta in via Castellammare a Piazzolla, frazione di Nola, nel Napoletano. Gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti dopo una segnalazione di un'aggressione, raggiungendo il posto: qui, in una corte privata, i poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto poco prima, e cioè che un uomo aveva minacciato il fratello per estorcergli denaro, armato di bastone e ascia, per poi allontanarsi. Partite subito le ricerche, gli agenti hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo che però ha cercato di non farsi catturare: prima ha tagliato gli pneumatici della volante dei poliziotti, poi ha tentato di scappare lanciando pietre contro gli agenti e rovesciando cassonetti della spazzatura per ostacolarli. Alla fine, grazie anche al supporto dei Carabinieri di Piazzolla, è stato bloccato in via Parrocchia: addosso, aveva con sé due coltelli e tre petardi. L'uomo, identificato, è stato quindi arrestato per tentata estorsione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato: si tratta di un 61enne di Nola, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici.