Minacce di morte e foto sataniche alla ex: divieto di avvicinamento per l’ex compagno Minacce di morte, foto sataniche, video espliciti in Rete: uno stalker di 37 anni, ex compagno della vittima, raggiunto da un divieto di avvicinamento.

Minacciava la propria ex compagna in ogni modo, anche di morte, dopo la rottura della loro relazione, arrivando perfino a inviarle immagini sataniche. E non solo: è anche gravemente indiziato di aver diffuso immagini e video pornografici della donna in Rete. Per lui nelle scorse ora è arrivato il divieto di avvicinamento nei confronti della donna, notificato dai carabinieri.

Le indagini di Procura e carabinieri

Le indagini sono state condotte dalla Procura della Repubblica di Napoli, IV Sezione – "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione", ed hanno riguardato un 37enne napoletano, raggiunto quest'oggi dai militari dell'Arma: l'uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, ed è arrivata così il provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari Marco Discepolo.

I comportamenti aggressivi dell'uomo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo aveva avuto una relazione durate 17 anni con la donna, poi finita ad aprile di quest'anno: ma lui, di interrompere questa relazione, proprio non voleva saperne. E così ha iniziato una serie di comportamenti sempre più ossessivi nei confronti della donna. Atteggiamenti poi diventati minacciosi, aggressivi e inquietanti: addirittura, l'uomo aveva preso ad inviare immagini sataniche alla donna, utilizzando anche diversi account di messaggistica. Non solo la donna, ma anche i familiari della vittima e i colleghi di lavoro erano bersagli di questi messaggi offensivi ed intimidatori. E infine, nell'ultimo periodo sono stati vittime di insulti e minacce anche i semplici conoscenti della donna, raggiunti a loro volta da minacce di vario tipo sui social network.