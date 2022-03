Mille dosi di crack nel vano ascensore: maxi sequestro nelle case popolari del Napoletano Alto impatto nei complessi popolari di Brusciano e Castello di Cisterna (Napoli): i carabinieri hanno sequestrato oltre mille dosi di crack nel vano di un ascensore.

A cura di Nico Falco

I carabinieri hanno sequestrato oltre mille dosi di crack, nascoste nella cabina di un ascensore. La scoperta durante una operazione "alto impatto" dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna a Brusciano, in provincia di Napoli, tra i palazzoni "ex legge 219"; la droga, già divisa in confezioni e pronta per la vendita, per un peso complessivo di quasi mezzo chilo, avrebbe fruttato oltre diecimila euro.

Tra le case popolari di Brusciano i carabinieri sono rimasti diverse ore, con pattugliamenti e perquisizioni sia in abitazioni private sia nelle aree comuni. L'ascensore dove sono state trovate le 1.080 dosi era uno dei nascondigli usati dai pusher della zona, che in questo modo potevano tenere la scorta a portata di mano senza averla addosso. Nel complesso popolare della "Cisternina", a Castello d Cisterna, i militari della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un uomo del posto, Massimo Stefanelli; durante la perquisizione in via Leopardi è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, 3 di crack e 1.010 euro in contanti ritenuti provento della vendita di droga; è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.

Il boom del crack durante la pandemia Coronavirus

La vendita di crack, che si ottiene "tagliando" la cocaina con altre sostanze ed è quindi molto più economico (da una dose se ne possono ottenere anche dieci), ha subìto una impennata anche in seguito alle restrizioni imposte dal Coronavirus: le limitazioni a viaggi e spostamenti hanno ostacolato anche il narcotraffico, spostando il settore verso altri stupefacenti come l'eroina, provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente, e droghe più economiche.