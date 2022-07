Migliorano le condizioni di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore ieri operato dopo un infarto “Il paziente risponde bene alle terapie somministrate”: il bollettino medico sulle condizioni di Maurizio De Giovanni.

A cura di Redazione Napoli

Migliorano le condizioni di Maurizio De Giovanni, lo scrittore e sceneggiatore napoletano ieri colpito da un attacco cardiaco e sottoposto d'urgenza ad una angioplastica. Nel bollettino medico dell'ospedale Cardarelli, lì dove il 68enne è ricoverato dalla notte tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio, il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e Utic Ciro Mauro fa sapere che il decorso post operatorio procede in modo regolare:

Il paziente risponde bene alle terapie somministrate e gli esami ematochimici e strumentali eseguiti evidenziano un buon decorso clinico. In conclusione, le condizioni generali sono buone.

Tanti i messaggi di auguri per l'intellettuale partenopeo, re delle vendite in libreria coi suoi gialli. Dal commissario Riccardi, diventato anche fiction Rai di successo, ai Bastardi di Pizzofalcone che sul piccolo schermo è nelle mani di Alessandro Gassmann. Proprio quest'ultimo ieri via Twitter ha fatto gli auguri di pronta guarigione a De Giovanni. Con lui molti altri: dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico al senatore e giornalista Sandro Ruotolo, fino al ministro della Salute Roberto Speranza e a sindaco ed ex sindaco di Napoli, ovvero Gaetano Manfredi e Luigi De Magistris.