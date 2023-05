Michael, travolto e ucciso ad Atripalda mentre attraversava: disposta l’autopsia Michael Spagnuolo, 49 anni, è morto ad Atripalda dopo essere stato investito da un’auto: disposta un’autopsia, l’automobilista negativo a test per droga e alcol.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Michael Spagnuolo

Si terranno nei prossimi giorni gli esami autoptici sul corpo di Michael Spagnuolo, il 49enne di Capriglia Irpina travolto e ucciso da un'automobile ad Atripalda in provincia di Avellino nella tarda serata dello scorso 25 maggio. L'automobilista alla guida, un avellinese di 42 anni, si era subito fermato per prestare soccorso, ma nonostante l'arrivo del personale medico e sanitario del 118, giunti assieme alla Polstrada sul luogo dell'impatto, per Michael non c'è stato nulla da fare. Si indaga per capire se a provocare l'investimento sia stata l'alta velocità, una disattenzione o altro. L'uomo alla guida è risultato negativo ai controlli per alcol e droga.

Stando a quanto ricostruito finora, il 49enne era in compagnia della famiglia in località Novesoldi, non distante da una stazione di rifornimento, ad Atriplda, nei pressi di una pizzeria dove poco prima si era festeggiato un compleanno. L'uomo, sposato e con due bimbi piccoli, stava attraversando la strada (un'arteria a scorrimento veloce) quando sarebbe stato centrato in pieno da un'automobile che stava transitando in quel momento: l'impatto lo avrebbe sbalzato di qualche metro più avanti. L'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso, ma Spagnuolo sarebbe in realtà morto sul colpo. Sarà l'autopsia però a chiarire meglio anche questo dettaglio: nel pomeriggio di oggi verrà conferito l'incarico per eseguire gli esami autoptici disposti dalla magistratura. La famiglia di Spagnuolo, difesa dall'avvocato Federica Renna, avrebbe suo malgrado "assistito" al tragico decesso, finendo sotto shock. Solo terminati gli esami autoptici ci sarà invece il via libera per i funerali, che si terranno con ogni probabilità a Capriglia Irpina.